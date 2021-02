Tamponamento a Cislago, un ragazzo finisce all’ospedale

CISLAGO – Tamponamento ieri in via Papa Giovanni 23. l’arteria periferica che è parallela al tracciato dell’autostrada Pedemontana. Il sinistro si è verificato alle 13.30 quando sono entrate in collisione due autovetture ed una delle persone a bordo è rimasta lievemente contusa. Si tratta di un ragazzo di 33 anni, che è stato trasportato con una ambulanza della Croce rossa all’ospedale “Galmarini” di Tradate per essere medicato e per tutti gli accertamenti clinici del caso. Le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione.

Sul posto sono intervenute anche le pattuglie della polizia locale cislaghese e dei carabinieri della Compagnia di Saronno, i tutori dell’ordine si sono occupati di eseguire tutti i rilievi dell’incidente stradale al fine di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e mettere a fuoco le eventuali responsabilità di quanto è avvenuto.

(foto archivio: polizia locale ed una ambulanza durante un intervento per un precedente incidente stradale avvenuto sempre nella zona del Varesotto)

26022021