A tu per tu con i divi di Hollywood: videovisita alla mostra fotografica Light, camera, action!

SARONNO – Ultimi giorni di esposizione a Saronno per la mostra fotografica Light, camera, action! Hollywood & Cinecittà, allestita negli spazi de Il Chiostro in viale Santuario 11. L’esposizione, che comprende un centinaio di scatti originali sviluppati su pellicola degli anni d’oro di Hollywood e Cinecittà, si chiuderà ufficialmente il 28 febbraio 2021.

Nell’attuale periodo di pandemia però può essere complicato raggiungere Il Chiostro, specie per chi non risiede a Saronno. Per questo motivo la responsabile della galleria Il Chiostro Marina Affanni ha collaborato con IlSaronno alla realizzazione di una breve ma esaustiva “visita virtuale”: nel video a seguire protete ammirare gli scatti più significativi della mostra e scoprire qualche curiosità e dietro le quinte delle fotografie più celebri. Da una recente intervista a Sofia Loren è per esempio emerso che una delle foto in mostra (firmata dal celebre fotografo felliniano Pierluigi Praturlon) è tra le sue preferite in assoluto tra quante la ritraggono accanto al marito Carlo Ponti, scomparso nel 2007.

Di sabato e domenica pomeriggio la mostra è visitabile solo su appuntamento. Per tutte le informazioni relative si può consultare il sito [www.ilchiostroarte.it](http://www.ilchiostroarte.it/).