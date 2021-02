SARONNO – Un appello specifico per aiutare una cucciolata di micini di cui Enpa Varese Valle Olona, sede di Saronno si sta occupando. I volontari hanno trovato gli spazi per accudire il gattini ma serve cibo specifico per aiutarli a superare questi primi giorni. L’appello è stato lanciato sulla pagina Facebook del sodalizio.

Ecco il testo integrale

Per cucciolata appena nata cerchiamo donazione di cibo come da foto: le lattine Mother & Babycat della Royal Canin sarebbero davvero il top! Per consegne è possibile chiamare Luisella 3452995883

L’associazione da sempre in prima linea per aiutare gli animali in difficoltà o abbandonati collabora anche con molte gattare delle zona del Saronnese che si prendono cura sfamando e controllando la presenza delle colonie felice censite e registrate.

Ieri ilSaronno ha dato spazio ad un altro appello dei volontari dell’Enpa – l’Ente per la protezione animali – che stanno cercando, per assicurarsi che stia bene, Giulietta, che vive nella colonia felina che si trova alla periferia sud saronnese nella zona di via Gorizia.

(foto archivio)

