Calcio serie D, mercato: in vista del derby una giovane promessa alla Caronnese

CARONNO PERTUSELLA – Nuovo arrivo in casa Caronnese: si tratta di Alessandro Cattaneo, difensore classe 2001 in arrivo dalla Vergiatese. Il 20enne di Gallarate dopo essere cresciuto nelle giovanili di Novara e Varese passa tra le fila della Pro Patria prima con i giovanissimi nazionali e poi con gli allievi. Nel 2017-2018 passa a metà stagione alla Vergiatese e dalla promozione nel giro di un anno e mezzo passa in Eccellenza. Ora il trasferimento in rossoblù. Ecco le sue prime parole arrivato a Caronno: “Sono contento, è un bel salto per me, una bella esperienza. La squadra mi sembra ottima, con tanti giovani e me la voglio giocare al meglio questa chance. Con mister Roberto Gatti ho già avuto lavorato, lo conosco e so che è molto bravo. Spero di far bene e di aiutare la squadra”.

La Caronnese disputa domani in casa il derby contro il Varese ed è reduce dalla “batosta” subita nel turno infrasettimanale mercoledì pomeriggio in Valle d’Aosta contro il Pont Donnaz.

(foto: Alessandro Cattaneo)

27022021