SARONNO – La presa d’atto è arrivata nell’ultimo consiglio comunale ma chi sono i membri delle commissioni consiliari saronnesi?

QUI TROVATE L’ELENCO COMPLETO

Curiosando tra le liste delle miste si scoprono ritorni e new entry. Nessuna nomina per Marta Gilli che in qualità di consigliere indipendente, proprio come successo alla passata tornata elettorale ad Alfonso Indelicato e Francesco Banfi, non ha diritto a nessuno posto in commissione. Tornano, invece, gli ex assessori di Sac: Dario Lonardoni e Paolo Strano sono stati nominati delegati di Forza Italia concretizzando quell’unione tra la civica e gli azzurri annunciata da Agostino De Marco nell’intervista all’Arenabiancoceleste.

Ma diamo un’occhiata tra i nomi di chi si occupa dei diversi settori. Dell’ospedale, tema caldissimo, parleranno tra gli altri l’ex sindaco Alessandro Fagioli (Lega) con l’ex vicesindaco Valeria Valioni (Pd) con il suo successore ai Servizi Sociali Gianangelo Tosi (Fdi) e il forzista Lucio Bergamaschi.

Confermato tra i componenti della commissione sicurezza Alessandro Galli ([email protected]) che troverà Paolo Bocedi presidente dell’associazione Sos Italia Libera (FdI).

L’ex assessore alla Cultura Maria Assunta Miglino (Fi) sarà parte della commissioni con lei anche Angela Codarri ([email protected]) membro del Duc e Chiara Angaroni (Pd).

Due ex assessori Lucia Castelli (Lega) e Maria Elena Pellicciotta (Fi) anche per commissione urbanistica e rigenerazione. Per i servizi alla Persona con Emiro Fresc (Saronno civica) ex numero uno del villaggio Sos ora referente per il servizio Saronno Amico.

Paolo Strano (Fi), Angela Codarri ([email protected]), Pierangela Vanzulli (Lega) e Sara Battistini (Pd) i big della commissione commercio e attività produttive mentre di Ambiente di occuperanno Paolo Sala ([email protected]), l’ex assessore Gianpietro Guaglianone (FdI) e Stefano Barcellini (Saronno Civica).

Opere pubbliche saranno il terreno di confronto per Dario Lonardoni (Fi), Laura Gianetti schierata dal Pd con Simone Galli, Alberto Canciani (Lega) attuale presidente della Saronno Servizi, Massimiliano D’Urso ([email protected]) e Gianluigi De Dionigi (Saronno civica).

L’erx dirigente scolastico Girolamo Pace ([email protected]) si occuperà di Istruzione con tra gli altri Demis Guidi (FdI) numero uno dell’istituzione Zerbi scelto dell’Amministrazione Fagioli. Da calciatore facile prevedere l’impegno di Lorenzo Puzziferri (Obiettivo Saronno) nella commissione sport come quello dell’ex assessore Gianpietro Guaglianone (FdI) della presidente della federazione italiana tchoukball Chiara Volontè (Con Saronno).

Nomi noti alla vita cittadina anche per la commissione pari opportunità dove troviamo Andrea Depalo (Lega), già in prima linea con diversi interventi su questo tema, Clelia Savarese (FdI), Alessandro Boscardin (Pd) e Luigi Biffi (Saronno Civica).