LOMAZZO – Si concentrano soprattutto a Lomazzo oggi i nuovi casi positivi al coronavirus riscontrati nella bassa comaca, +5. A Turate +1, a Mozzate +2 e ad Appiano Gentile +1.

Ecco i casi rilevati da inizio pandemia (tra parentesi i dati di ieri per un confronto):

Turate 683 (682)

Mozzate 726 (724)

Lomazzo 764 (759)

Appiano Gentile 671 (670)

I nuovi casi nelle Groane sono stati invece trovati a Limbiate, Cesano Maderno e Lazzate.

Sono stati oggi, sabato, complessivamente +890 i nuovi casi di positività al coronavirus nelle province di Varese (+245), Como (+241) e Monza Brianza (+401). Boom nel Milanese (+1.138).

Dati ancora pesanti per quanto riguarda i nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia, anche oggi come ieri ne sono stati scoperti oltre quattromila. Per la precisione, i positivi registrati sabato sono stati 4.191, su 45.865 tamponi eseguiti. Sono stati occupati altri +19 posti nelle terapie intensive negli ospedali ed i decessi sono stati +49 (ieri erano stati +48).

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitari.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(foto archivio: punto tamponi a Lomazzo)

27022021