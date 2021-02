SARONNO – L’Amministrazione comunale torna a dare i dati relativi alla pandemia in città. Il sindaco ha infatti accesso al cruscotto coi dati di Ats Insubria relativa alla situazione pandemica in città. Oggi a comunicare i dati è stata, durante l’intervista a Radiorizzonti, l’assessore alla Cultura e vicesindaco Laura Succi.

Ad oggi si sono 86 positivi “è il valore più basso da molti mesi, questo ci rassicura nonostante sappiamo che non bisogna abbassare la guardia anche perché stiamo tornando in zona arancione”. I guariti da inizio pandemia sono 2731, mentre i deceduti 180.

Le tre case di riposo cittadina sono ancora Covid free mentre procedono a pieno ritmo le vaccinazioni degli ospiti e del personale. Situazione positiva anche per le classi visto che considerando i numerosi istituti cittadini sono solo 4 le classi in quarantena.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitari.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.