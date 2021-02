CARONNO PERTUSELLA – Domenica la Caronnese giocherà contro il Città di Varese, un testa coda con i rossoblù in cerca di punti playoff ed i varesini di punti salvezza. Ecco i 20 convocati di mister Roberto Gatti della Caronnese. Portieri Matteo Angelina e Christian Marietta; difensori Andrea Arcidiacono, Andrea Galletti, Andrea Battistello, Christian Travaglini, Mohamed Salah Mzoughi, Giovanni Midolo ed il nuovo arrivo Alessandro Cattaneo; centrocampisti Tommaso Putzolu, Christian Torin, Francesco Coghetto, Michele Calì, Alessandro Vernocchi e Renzo Alberto; attaccanti Giorgio Siani, Stefano Banfi, Flavio Becerri, Federico Corno, Riccardo Boschetti.

La sfida sarà trasmessa in diretta, in esclusiva, sulla pagina ufficiale di Facebook (Sc Caronnese) con inizio qualche minuto prima delle 14.30 quando è previsto il fischio di inizio del match, valevole per la 4′ giornata di ritorno di serie D. Arbitro designato è Valerio Vogliacco di Bari, assistenti Gianpiero Salvemini e Fabio Cantatore, entrambi di Molfetta. Si gioca allo stadio di corso della Vittoria, a porte chiuse per l’emergenza coronavirus.

(foto: precedente incontro fra Caronnese e Varese)

