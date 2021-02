SARONNO – Movimentato episodio ieri nell’area del terminal dei bus extraurbani in via I maggio a Saronno, nella zona del retro-stazione dove alle 16.30 sono accorsi i carabinieri dopo la segnalazione di alcuni passanti che riferivano della presenza di un paio di persone, all’apparenza straniere, intente a litigare piuttosto animatamente. Anzi, uno dei due dopo essersi messo ad urlare era anche passato alle vie di fatto nei confronti dell’altro, e poi era scappato. Mentre l’aggredito, un cinquantenne extracomunitario, era rimasto sul posto dolorante.

I militari dell’Arma, della locale Compagnia, hanno provveduto a fare arrivare una ambulanza del Sos Uboldo: all’uomo, contuso, sono stati prestati i primi soccorsi e quindi è stato trasportato all’ospedale saronnese di piazza Borella per essere medicato e per gli accertamenti del caso. Non ha riportato gravi lesioni, i carabinieri lo hanno già interrogato e ora indagano per chiarire i contorni della vicenda, che restano nebulosi.

(foto archivio)

27022021