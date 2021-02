Sette per venti: il riassuntone della settimana in 20 minuti puntata del 27.02

SARONNO – L’ex Parma nel consiglio comunale “silenziato” dal blackout, l’operazione dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile che ha portato ad identificare e fermare il ladro di monetine e il drammatico incidente della Lamborghini a Rovellasca sono alcune delle notizie della quarta puntata del riassunto settimanale de ilSaronno un momento, leggero e molto easy, per fare il punto di quanto successo negli ultimi giorni e lanciare i temi e (speriamo presto) gli eventi della settimana che inizia.

Protagonista di questo appuntamento la nostra direttrice Sara Giudici e l’esperto di comunicazione, new entry per ilSaronno, Franco Colombo.

Una chiacchierata informale per restare sul pezzo con un riassunto ragionato delle notizie dalla cronaca alla politica, dalla società civile e dalla prossima settimana anche lo sport. “E’ stata una settimana intensa – confessa Sara Giudici – c’è stato un consiglio comunale importante ma che i cittadini non hanno potuto seguire, tanta cronaca e le idee e i progetti di diversi gruppi giovani”. Resta aperto l’invito ai lettori: “A fornirci richieste, commenti, suggerimenti per rendere questo momento sempre più a misura di saronnese”

7×20 è disponibile anche sulla pagina Fb de ilSaronno e domenica gli highlight su instagram