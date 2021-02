SARONNO – La Lombardia passa in zona arancione a partire da lunedì 1 marzo. La conferma arriva dalla sede della Regione Lombardia, mentre l’ordinanza verrà firmata nelle prossime ore dal ministro alla salute Roberto Speranza. A cambiare saranno soprattutto le regole sugli spostamenti e le chiusure dei pubblici esercizi. Resta in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5.

SPOSTAMENTI

Consentito spostarsi liberamente solo all’interno del proprio Comune di residenza. Eccezione per i paesi con meno di 5.000 abitanti e in un raggio di 30 chilometri dal proprio confine. Restano vietati gli spostamenti fuori dalla propria Regione. Possibile spostarsi oltre i confini comunali e regionali solo per comprovati motivi di necessità, salute e lavoro.

PUBBLICI ESERCIZI

In zona arancione chiudono bar, ristoranti, pizzerie e pasticcerie, ma resta consentito l’asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio.

NEGOZI

Aperti tutti i negozi, sempre nel rispetto delle normative anti Covid: ingressi contingentati, distanziamento di almeno un metro, misurazione della temperatura, igienizzazione all’ingresso.

CENTRI COMMERCIALI

I centri commerciali sono chiusi nei giorni festivi e prefestivi. All’interno possono restare aperti alimentari, farmacie, edicole e tabaccai.

MERCATI

Restano regolarmente attivi i mercati all’aperto. Vietata l’attività nei festivi e nei prefestivi nei mercati coperti: qui è consentita solo la vendita di generi alimentari.