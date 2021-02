CARONNO PERTUSELLA – Il Varese non è più quello di inizio stagione ma è diventato uno squadrone pieno di talenti: se n’è accorta pure la Caronnese, nel derby casalingo di domenica pomeriggio allo stadio di corso della Vittoria. Insomma, al di là del distacco in classifica fra le due squadre, la Caronnese insegue i playoff ed il Varese la salvezza, oggi la differenza di valori fra le due formazioni è modesta o non c’è del tutto e si è visto chiaramente sul campo, con una gara sostanzialmente equilibrata ed un giusto pari finale.

La cronaca – I padroni di casa sbloccano prestissimo il risultato. Al 5′ assist di Siani, si infila centralmente in area Banfi ed il portiere ospite, il lituano Siaulys lo atterra: capitan Corno dal dischetto spiazza l’estremo difensore, 1-0. E’ poi la Caronnese che mantiene l’iniziativa ed alla mezz’ora va vicina al raddoppio con una conclusione di Siani che sfiora l’incrocio dei pali. Per il Varese a provarci soprattutto Ebagua, pericoloso in area in un paio di occasioni. Un capolavoro il gol di Ebagua al 44′ in mischia ed in rovesciata dal centro dell’area dopo un rimpallo su tiro di Otele, 1-1; con finale in crescendo per gli ospiti.

Nella ripresa al 4′ ci riprova Ebagua in rovesciata ma stavolta non trova lo specchio della porta; sull’altro fronte al 10′ Battistello manda alto di testa. Mentre al 18′ in mischia finisce a terra Putzolu seguito da Battistello in area, ma l’arbitro fa rialzare entrambi senza prendere provvedimenti. Al 22′ Otele semina il panico nella difesa di casa, entra in area ma in tuffo Marietta riesce a respingere la sua conclusione. E Marietta è ancora decisivo poco dopo su tiro di Capelli.

La gara è stata giocata a porte chiuse, come previsto dalle regole per l’emergenza coronavirus, con diretta su Facebook, canale “Caronnese”, dove è possibile vedere la partita anche in differita.

Si è giocato per la 4′ di ritorno: è un pari che fa scendere la Caronnese al sesto posto, fuori dalla zona playoff; il Varese è quart’ultimo. Domenica prossima la Caronnese sarà impegnata in trasferta a Chieri.

Caronnese-Varese 1-1

CARONNESE: Marietta, Mzoughi, Arcidiacono, Galletti, Travaglini, Battistello, Banfi, Putzolu, Siani (27′ st Becerri), Corno, Calì (10′ st Vernocchi). A disposizione Angelina, Boschetti, Coghetto, Torin, Midolo, Renzo, Cattaneo. All. Gatti.

VARESE: Siaulys, Quitadamo, Parpinel, Romeo (11′ st Capelli), Rinaldi (41′ st Mamah), Nicastri (15′ st Marcaletti), Mapelli, Gazo, Ebagua (45′ st Dellavedova), Otele Nnanga (40′ st Snidarcig), Balla. A disposizione Lassi, Negri, Aprile, Minaj. All. Rossi.

Arbitro: Vogliacco di Bari (Salvemini di Molfetta e Cantatore di Molfetta).

Marcatori: 5′ pt Corno (C) (rig.), 45′ Ebague (V).

(foto: capitan Federico Corno della Caronnese, a segno su rigore)

28022021