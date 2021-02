SARONNO – Saronno amica, il telefono di supporto all’emergenza covid-19, gestito da un gruppo di volontari coordinato dall’Amministrazione in collaborazione con Croce rossa del Comitato di Saronno, aumenta le fasce in cui si rende disponibile.

Da lunedì 1 marzo, infatti, sarà possibile chiamare per avere informazioni sui comportamenti da tenere in questi giorni anche dalle 19 alle 20, dal lunedì al venerdì. I volontari sono a disposizione dei cittadini per fare chiarezza su quello che si può fare in Zona arancione piuttosto che in Zona gialla, oppure per dare informazioni riguardo alla campagna vaccinale che è partita nelle scorse settimane.

“In questi giorni la maggior parte delle richieste che ci arrivano riguardano i vaccini – spiegano i volontari – Oggi è questo il tema più sentito, a differenza di gennaio quando le richieste vertevano principalmente su tamponi e spostamenti. Noi, come da missione di Saronno amica, siamo disponibili a dare aiuto a tutti coloro che fanno fatica a orientarsi all’interno delle tante informazioni che si sentono in questi giorni, con un approccio che punta soprattutto sulla capacità di ascolto di chi magari si sente un po’ spaesato. Invitiamo quindi tutti a chiamarci senza timore”. Saronno amica è attiva da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 19 alle 20 (il sabato invece solo la mattina) chiamando lo 0282398518.

