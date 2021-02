Gerenzano, scontro auto e moto sulla Varesina: un ferito

GERENZANO – Auto contro moto sull’ex statale Varesina, nel tratto gerenzanese che prende il nome di via Clerici. Il sinistro si è verificato questa mattina alle 11.50 nei pressi dell’area dei centri commerciali al confine con Saronno Sul posto è accorsa una ambulanza della Croce rossa di Lainate, il cui equipaggio si è preso cura del motociclista, un uomo di 53 anni le cui condizioni non sono comunque apparse preoccupanti tanto che non è stato neppure necessario il trasporto in ospedale, è stato infatti medicato direttamente sul posto.

A mezzogiorno altri scontro auto-moto a pochi chilometri di distanza, in via Foscolo nel territorio di Garbagnate Milanese. Sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Rho, una ambulanza della Misericordia Arese e l’auto-infermieristica. Il ferito, un ragazzo di 18 anni, è stato quindi trasportato all’ospedale di Garbagnate per essere medicato, non è grave.

(foto archivio: carabinieri in servizio sull’ex statale Varesina)

28022021