Origgio, esce di strada con la Bmw e si schianta contro il palo

ORIGGIO – Schianto, ieri pomeriggio, alle porte di Origgio, L’incidente, coinvolta una Bmw, si è verificato quando il veicolo è uscito di strada centrando in pieno un palo della pubblica illuminazione. Ingenti i danni materiali, il mezzo è stato infine recuperato dal carro attrezzi ed è stato trasferito in un garage della zona. A bordo c’era solo il conducente, un giovane di 26 anni, che aveva la cintura di sicurezza allacciata e dunque non ha riportato gravi conseguenze. Anzi, non si è fatto praticamente nulla tanto che non è stato neppure necessario fare intervenire l’ambulanza.

Il sinistro si è verificato in via per Lainate, la trafficata arteria della periferia origgese, nei presi dell’incrocio con via Leonardo da Vinci. Sul posto la polizia locale che ha eseguito i rilievi dell’incidente stradale al fine di chiarire con precisione la dinamica di quanto è successo.

(foto archivio: intervento della polizia locale per un incidente stradale in zona)

28022021