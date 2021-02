SARONNO – Domenica di gare per i giovani talenti dell’atletica saronnese. Per la 24° Cross della Bosca a Morbegno, accompagnati da coach Luca Borroni e dal neo consigliere Carlo Risi, si sono presentati al via 5 cadetti e 3 cadette, 2 allieve e 3 allievi.

Martina Cattaneo si è piazzata all’ottavo posto nella 4 chilometri allieve, con il tempo di 17 minuti e 20 secondi, Cecilia Monti è 51°, nella 6 chilometri. Nella categoria allievi Yannick Colot è 60°, Edoardo Cogo è 62° e Luca Bellitti è 68° rispettivamente con i tempi di 19.02″, 19.09″ e 19.34″.

Nella gara Cadetti di 2,5 chilometri appena sotto il terzo gradino del podio Jacopo Risi che chiude con il tempo di 8.05″, 48° Michele Meroni in 9.20″, 57° Federico Cristofaro in 9.57″, 94° Alessandro Marigo in 10.09″ 102° Carlo Conca in 10.22″. Nella gara delle Cadette, Elisa Piuri arriva 38° in 8.53″, Ilaria Cattaneo 48° in 9.04″ e Sofia Cogo 72° in 9.56.

(foto condivisa sulla pagina facebook dell’associazione)