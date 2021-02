Ultimo giorno di movida prima della Zona arancio: com’è andata a Saronno?

SARONNO – Polizia locale schierata con tutte le proprie pattuglie, a controllare in particolare l’area pedonale, qualche “ammonimento” ad indossare la mascherina correttamente, e molta gente in giro a Saronno in questa ultima domenica prima del ritorno della Lombardia alla Zona arancione dell’emergenza coronavirus. In tanti oggi non si sono lasciati sfuggire, sin dalla mattinata, l’occasione per passeggiare in centro, e bersi un caffè o un aperitivo ai tavolini dei bar, visto che da domani ci sarà solo l’asporto. Situazione sotto controllo (quasi) ovunque; qualche segnalazione per assembramenti anche a Saronno comunque c’è stata. Controlli sono stati eseguiti anche nei principali parchi cittadini.

Ma non tutti i cittadini, in verità, si sono riversati fra corso Italia, piazza Libertà e dintorni: complice la bella giornata di sole molti sono andati in periferia, in un Parco del Lura apparso pieno di persone; sia al mattino che nel pomeriggio. Oggi in città sono stati registrati 11 nuovi casi positivi al coronavirus. Nei giorni scorso il sindaco saronnese, Augusto Airoldi, aveva lanciato un appello contro gli assembramenti.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitari.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

28022021