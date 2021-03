Addio a Walter Albertarelli, il commosso ricordo di Scherma Saronno

SARONNO – E’ venuto a mancare questa mattina Walter Albertarelli, storica figura della scherma saronnese e lombarda.

“Walter – spiega Scherma Saronno – è colui che ha voluto con la sua forza d’animo che Scherma Saronno nascesse e ne è stato l’ispiratore e il punto di origine oltre che un essenziale punto di forza. Ha spinto lui i primi genitori a mettersi insieme e a gettarsi in questa impresa avendo sempre in mente l’educazione dei ragazzi tramite lo sport come primo obiettivo. Ecco perché la sua passione e il suo cuore battevano più forte quando stava coi più piccoli, ecco perché proprio per questo motivo lo ricorderanno molti che ora sono ormai grandi”.

Albertarelli viveva a Cesate ma era amatissimo per la sua passione e il suo impegno anche a Saronno: “Per tutto questo – conclude associazione saronnese – e per accompagnarlo nel suo posto in Cielo, lo salutiamo “con il cuore e con la spada”. Alla moglie Paola e al figlio Lupo le condoglianza più sentite di tutta Scherma Saronno”.

Il funerale si terrà mercoledì mattina alla chiesa parrocchiale di Cesate: alle ore 10 Santo Rosario cui seguirà il rito funebre.

(Foto archivio, Walter Albertarelli ospite a Radiorizzonti)