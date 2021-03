GROANE – Sarà l’effetto del weekend, quando i tamponi processati sono di meno, ma i numeri dei nuovi contagi del coronavirus oggi nelle Groane si abbassano. Nessun caso a Ceriano Laghetto, Misinto, Cogliate e Lazzate; +2 a Limbiate e +4 a Cesano Maderno.

Ecco i casi rilevati da inizio pandemia (tra parentesi i dati di ieri per un confronto):

Limbiate 2.872 (2.870)

Cesano Maderno 2.771 (2.767)

Cogliate 650

Ceriano Laghetto 467

Lazzate 575

Misinto 400

Monza 8.320 (8.312)

Desio 2.997 (2.992)

Seregno 3.015 (3.008)

Lissone 3.142 (3.136)

Brugherio 2.463 (2.460)

Giussano 1.874 (1.872)

Dati poco attendibili, oggi, per le province locali, in relazione ai nuovi casi positivi al coronavirus che improvvisamente quasi spariscono nel Varesotto, solo +25; nel Comasco +79, mentre in Brianza sono +102. Nessuna sorpresa, capita abitualmente che nei fine settimana l’inserimento dei dati nel database regionale vada a rilento e domani ci sarà probabilmente un “aggiustamento”. Restano alti i dati del Milanese, +770.

A fronte di 20.571 tamponi effettuati, sono 2.135 i nuovi positivi (10,3 per cento dei tamponi effettuati). I guariti e dimessi sono 3.432. I decessi oggi in Lombardia sono stati +42 (ieri erano stati +37).

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitari.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(foto archivio)

01032021