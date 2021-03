SARONNO – “Da cittadina (e non parlo solo per me) intendo denunciare una situazione intollerabile nel centro della città di Saronno, nello specifico, la piazza Libertà”. E’ il messaggio che la saronnese Gemma Tonucci, rivolge all’Amministrazione comunale e in particolare al sindaco Augusto Airoldi in merito alla situazione della città sul fronte degli assembramenti, vietati in questo periodo di pandemia con l’obiettivo di bloccare il contagio.

“Passo quotidianamente per questo tratto di strada e alle ore di chiusura dei pubblici esercizi si vedono assembramenti di persone con mascherine abbassate, bar aperti e funzionanti alle 18.15 senza distanziamenti”.

Da questo considerazioni arriva la richiesta di un intervento più convinto dell’Amministrazione comunale della saronnese: “Credo che almeno da parte dell’amministrazione comunale e da parte dell’ordine pubblico ci dovrebbe essere più controllo affinché ci sia il rispetto delle norme in vigore e il rispetto verso chi desidera tornare alla normalità. Confido in un intervento più rigoroso. Grazie e cordialità.

(foto archivio)

28022021