COGLIATE – MISINTO – LAZZATE – CERIANO LAGHETTO I comuni delle Groane sono pronti per partire con le vaccinazioni anti-covid. Settimane di inteso lavoro sinergico tra i comuni, l’asst e i medici di base hanno dato vita alla creazione del primo punto vaccini extra-ospedaliero.

Sarà la sede della Croce Rossa Alte Groane di via Guglielmo Marconi 15 a Misinto, l’hub nel quale i cittadini potranno ricevere il vaccino, somministrato dagli stessi medici di medicina generale che hanno aderito alla campagna.

“L’importantissimo supporto avuto dalla Cri di Misinto, coordinata dal suo presidente Claudio Caronni, ci ha permesso di essere rapidissimi nell’attivazione degli spazi e nel coordinamento della macchina organizzativa” dichiarano i sindaci locali “con il supporto della protezione civile e dei medici di base, siamo pronti per partire”.

Da oggi, primo marzo gli spazi saranno pronti, predisposti ed organizzati per ospitare medici e cittadini che dovranno ricevere l’inoculazione del vaccino, proprio come previsto dal calendario regionale.

Ora si attende solamente la comunicazione della disponibilità dei vaccini, per poter ufficializzare i calendari e comunicare a coloro che hanno richiesto il vaccino, il giorno in cui presentarsi presso la struttura.

La sinergia e la collaborazione tra le associazioni del territorio e le amministrazioni comunali, ha permesso di recepire rapidamente le necessità e dimostrare concretamente la grande resilienza dei nostri territori.

“Ci siamo impegnati per farci trovare pronti il prima possibile, ora speriamo che arrivino presto i vaccini, con la speranza di uscire in fretta da questa difficile situazione e per non rendere vana la corsa contro il tempo che abbiamo fatto” chiosano gli amministratori locali.