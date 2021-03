SARONNO – La notizia arriva direttamente dal sindaco Augusto Airoldi nel consueto collegamento del lunedì con Radiorizzonti.

Nelle ultime ore un dipendente comunale è risultato positivo al tampone: “Abbiamo subito attivato i protocolli del caso. Il dipendente è ovviamente a casa e sono sotto osservazione i colleghi che han lavorato negli ultimi giorni con il positivo. Appena arriverà il risultato dei tamponi di controllo valuteremo il loro rientro”.

Nel frattempo l’ufficio in cui operava il dipendente positivo è stato chiuso in attesa della sanificazione che è già stata organizzata per le prossime ore.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitari.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.