LONATE CEPPINO / SARONNO – Tutti i Comuni sono impegnati nella sensibilizzazione ed informazione dei cittadini, per fare sapere che da oggi la Lombardia torna Zona arancione nell’emergenza coronavirus, e per fare conoscere quello che si può fare. Qui l’utile vademecum diffuso sui social dall’Amministrazione comunale di Lonate Ceppino.

Spostamenti – Ci si può muovere liberamente, senza autocertificazione, soltanto all’interno del proprio comune, dalle 5 alle 22. Dalle 22 alle 5 si può uscire di casa solo per comprovate esigenze, compilando l’autocertificazione. E’ vietato uscire dal proprio comune e dalla propria regione, se non per ragioni di lavoro, istruzione, salute o per necessità.

Scuole – Didattica in presenza al 100% per le scuole dell’infanzia, le elementari e le medie. Alle superiori didattica in presenza alternata per minimo il 50% e fino al 75% degli alunni. Università aperte o chiuse su autonoma decisione dei rettori, in base all’andamento dell’epidemia.