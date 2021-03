SARONNO – Lite e coltellata nei pressi della stazione ferroviaria di “Saronno sud” di Trenord, in via San Carlo a Cascina Colombara. L’episodio, sul quale sono adesso in corso gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia cittadina, si è verificato ieri mattina alle 11.30 quando sono stati richiesti i soccorsi nella zona adiacente lo scalo ferroviario. Sono accorse le pattuglie ed hanno trovato un uomo di 37 anni che presentava una ferita d’arma da taglio. All’inizio è apparso sotto choc ed in precarie condizioni, tanto che oltre ad una ambulanza della Croce rossa saronnese è stata fatta arrivare da Como anche l’automedica. Ma poi il paziente si è ben presto ripreso, la ferita è apparsa superficiale e così l’allarme è rientrato. Il trentasettenne è stato trasportato all’ospedale di Saronno per essere medicato, in condizioni comunque del tutto tranquillizzati.

I carabinieri stanno adesso compiendo approfondimenti per chiarire i contorni di quanto è successo e per identificare l’aggressore.

