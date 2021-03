SARONNO – “Il reparto Covid di Saronno non è stato chiuso semplicemente è stato svuotato per permettere un’approfondita sanificazione degli spazi”.

E’ la risposta della direzione ospedaliera ai commenti e alle dichiarazioni circolate nelle ultime ore su Facebook.

Tutto è iniziato con un’amara considerazione da parte di dipendenti ed ex dipendenti di come gli spazi del padiglione chirurgico che ospitano il reparto Covid, fossero stati chiusi mercoledì scorso e riaperti nella giornata di oggi. Tra i temi affrontati nel post anche quello della difficile situazione che si trova a vivere il personale costretto a straordinari e rientri per coprire tutti i turni facendo i conti con le carenze di personale della struttura.

Su questo fronte arriva la risposta dell’Asst Valle Olona che gestisce il presidio di piazzale Borella. La direzione spiega che il reparto è stato chiuso unicamente per permettere un’approfondita sanificazione degli spazio, intervento tecnico necessario vista la pandemia in corso. Tanto che una volta ultimato l’intervento è stato riattivato il reparto.

