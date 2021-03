SOLARO – Un’occasione per tutti i cittadini di Solaro, frutto della continua e proficua collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, il gruppo cittadino della Caritas e l’Esselunga di via Varese.

Come molti cittadini avranno già avuto modo di sapere, i Punti Fìdaty della carta fedeltà del supermercato scadranno il prossimo 21 marzo 2021.

In quest’occasione però i punti accumulati potranno essere ceduti ad un’altra carta.

A tal fine è stato creato un profilo apposito della Caritas di Solaro e, grazie ad un accordo con lo store locale, sarà possibile cedere i propri punti o anche solo una parte alla Carta Fìdaty dell’associazione per aiutare le attività di solidarietà e l’acquisto di beni di prima necessità da destinare ai concittadini in difficoltà economiche.

È possibile trasferire i punti direttamente dall’area personale dell’App (sezione “Fìdaty/Donazioni”) o del sito esselunga.it (sezione “La mia Fìdaty/Dona i tuoi Punti”), ma anche direttamente allo sportello clienti.

Il numero di carta della Caritas è: 0400194412205.

Per evitare eventuali frodi possibili disponendo del numero di tessera, periodicamente i punti verranno spostati su una seconda carta sempre di proprietà della Caritas.

Per questo motivo è gradita la segnalazione delle donazioni comunicandolo a don Giorgio, alla Caritas o mandando una mail a [email protected] .

Dopo ogni mail ricevuta i punti verranno quindi spostati.

Il Sindaco di Solaro Nilde Moretti: «La Caritas, così come tante altre associazioni di Solaro, ha fornito un contributo fondamentale durante tutto il periodo dell’emergenza sanitaria che ben presto si è trasformata in crisi sociale.

Come Comune, grazie al lavoro delle nostre associazioni ed alle donazioni dei cittadini, siamo al fianco di tutte quelle persone che si sono trovato in difficoltà economiche.

Un particolare ringraziamento va anche ad una concittadina, che ha chiesto di rimanere anonima, che per prima ha avuto questa bella idea e l’ha proposta all’amministrazione.

Siamo convinti che questo della cessione dei punti della carta fedeltà sia un piccolo, ma grande gesto che consentirà l’acquisto di tanti prodotti da destinare ai meno fortunati».

01032021