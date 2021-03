SARONNO – “E’ con dolore diamo la notizia della morte del nostro già corista, già presidente Francesco Balossi”.

E’ l’annuncio che arriva con semplicità dal Coro Alpe, compagine canora saronnese che non ha bisogno di presentazioni e che recentemente è stata protagonista di una raccolta fondi per l’ospedale di Saronno

“Da alcuni anni ha dovuto assentarsi per “problemi fisici” ma al coro finché le forze lo hanno sostenuto ha dato l’anima e forse di più. Era sempre presente, sempre disponibile, è stato presidente, un signor Presidente che ha diretto il coro per ben tre mandati. Era consigliere Usci di Varese. non si risparmiava per niente.Era un uomo timido, mite che ha dato molto di più di quello che ha avuto”

E continuano dalla compagine: “Questo brutto periodo ci ha impedito di festeggiare il nostro settantesimo anniversario, che doveva avere il “clou” durante la nostra rassegna “città di Saronno”, in questa manifestazione si dovevano consegnare diversi riconoscimenti alcuni di questi ai vari presidenti che si sono susseguiti per portare il coro al traguardo, appunto, dei 70 anni, dovevamo consegnartelo di persona con i dovuti ringraziamenti, ma il virus maledetto ha costretto tutti a fermare i motori e ad annullare tutto”.

“Sarai sempre parte di noi, parte del coro perché il segno che hai lasciato è indelebile. Chi ti ha conosciuto ti ha voluto bene, il Coro Alpe ti ha voluto bene. A noi fa piacere pensare che ora che andrai lassù canterai con gli storici del coro (che non sono pochi)

Buon viaggio Francesco che la terra ti sia lieve

Il tuo coro Alpe