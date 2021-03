CARONNO PERTUSELLA – Passa in doppia cifra oggi Caronno Pertusella, per quanto riguarda la crescita dei nuovi casi positivi al coronavirus, che già nei giorni scorsi sono quasi costantemente aumentati. Oggi i dati regionali del tardo pomeriggio indicano +11, che portano il totale delle persone contagiate dall’inizio della pandemia a 1.331. Caronno è la 8′ località con il maggior numero di persone contagiate di tutto il Varesotto, con una percentuale sugli abitanti del 7.42 per cento, la quarta più elevata consideranto i centri maggiori della provincia.

Ecco i numeri dei casi rilevati da inizio pandemia (tra parentesi i numeri di ieri per un confronto):

Caronno Pertusella: 1.331 (1.320)

In doppia cifra anche Tradate. Decisi incrementi anche nelle Groane fra i principali centri di Limbiate e Cesano Maderno. Tornano a salire anche Misinto, Cogliate e Lazzate. Molti nuovi casi anche fra Turate e Lomazzo.

Nel Varesotto oggi ne sono stati registrati ben +564; in Brianza +486 e nel Comasco da domani in Zona arancio scura se ne segnalano altri +324.

In territorio lombardo a fronte di 42.052 tamponi effettuati, sono 3.762 i nuovi positivi (8.9 per cento dei tamponi eseguiti; ieri era 10.3 per cento). I guariti e dimessi sono 1.019. I decessi oggi in Lombardia sono stati +55 (ieri erano stati +42).

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitari.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

02032021