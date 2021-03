VARESE – Oltre milleduecento casi nella zona, in netta risalita il numero quotidiano dei contagi da coronavirus. Nel Varesotto oggi ne sono stati registrati ben +564; in Brianza +486 e nel Comasco da domani in Zona arancio scura se ne segnalano altri +324.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 767 di cui 303 a Milano città;

Bergamo: 146;

Brescia: 844;

Como: 324;

Cremona: 100;

Lecco: 91;

Lodi: 54;

Mantova: 114;

Monza e Brianza: 486;

Pavia: 148;

Sondrio: 34;

Varese: 564.

In territorio lombardo a fronte di 42.052 tamponi effettuati, sono 3.762 i nuovi positivi (8.9 per cento dei tamponi eseguiti; ieri era 10.3 per cento). I guariti e dimessi sono 1.019. I decessi oggi in Lombardia sono stati +55 (ieri erano stati +42).

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitari.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

