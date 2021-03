CERIANO LAGHETTO / MISINTO / COGLIATE / LAZZATE – Tredici nuovi contagi tra Cogliate, Lazzate e Misinto. E’ proprio quest’ultima a contare la maggior parte dei contagi, +5.

Aumenti anche a Cogliate, che registra 4 nuovi positivi sul proprio territorio comunale;+3 a Lazzate.

Stop a Ceriano Laghetto.

Ecco i numeri dei casi rilevati da inizio pandemia (tra parentesi i numeri di ieri per un confronto):

Cogliate 659 (650)

Ceriano Laghetto 467

Lazzate 578 (575)

Misinto 405 (400)



Nel Varesotto oggi ne sono stati registrati ben +564; in Brianza +486 e nel Comasco da domani in Zona arancio scura se ne segnalano altri +324.

In territorio lombardo a fronte di 42.052 tamponi effettuati, sono 3.762 i nuovi positivi (8.9 per cento dei tamponi eseguiti; ieri era 10.3 per cento). I guariti e dimessi sono 1.019. I decessi oggi in Lombardia sono stati +55 (ieri erano stati +42).

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitari.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(in foto: consegna dei vaccini Pfizer a Monza)

02032021