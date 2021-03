Gerenzano, continua il Palio online con una sfida tutta al femminile

GERENZANO – Torna l’imperdibile quiz “Chi vuol essere Palionario?”, organizzato dall’associazione “I Colori di Gerenzano”. Si tratta di un gioco che è strutturato come un vero e proprio quiz televisivo, con alcune domande a risposta multipla ed altre in modalità vero/falso per un totale di circa 20 quesiti, ciascuno con un diverso punteggio a seconda della difficoltà.

Dopo la prima serata di venerdì 19 febbraio, con capitani e vice capitani dei rioni, la sera di venerdì 5 marzo sarà il momento di una serata tutta al femminile in occasione dell’8 marzo. Il premio in palio è la posizione dell’ordine della sfilata, infatti in base al posizionamento dei finalisti ed in virtù del rione di appartenenza, verrà deciso l’ordine della sfilata del Palio. Ciascun concorrente può far vincere al proprio rione il primo posto nella sfilata del Palio 2021. Appuntamento quindi venerdì alle 21, sulla piattaforma webex.

Gli altri appuntamenti in programma sono venerdì 19 marzo papà e figli under 18; venerdì 2 aprile i ragazzi tra i 18 ed i 30 anni; venerdì 16 aprile la “serata libera” e venerdì 30 aprile la finalissima.

(foto d’archivio)

