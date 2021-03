GERENZANO – Black out, questo pomeriggio, in alcune aree di Gerenzano a causa di un guasto. Dopo le segnalazioni pervenute dai cittadini, anche in Comune ed alle forze dell’ordine, è stata informata la società elettrica che ha inviato sul posto il proprio personale; gli interventi di riparazione sono attualmente in corso di svolgimento, perchè il problema è stato individuato.

A fare il punto è, con una nota, l’Amministrazione comunale gerenzanese: “Apprendiamo da Enel distribuzione della mancanza di corrente elettrica in via Monterosa, via Casari, via Firenze, via Solferino e zone limitrofe, per la riparazione in corso di un cavo elettrico”. Nello specifico, fanno sapere dal Comune, “Enel distribuzione sta provvedendo alla riparazione di un cavo elettrico interrato in via Firenze-via Casari: la riparazione è in corso e terminerà a breve”.

(foto archivio: tecnici della società elettrica nel corso di un recente intervento sempre nella zona, dopo un guasto alla rete elettrica)

02032021