ORIGGIO / SOLARO – Due incidenti oggi sulle strade locali. Alle 9 quello avvenuto al Villaggio Brollo di Solaro, in via Vallone, dove si sono scontrare una autovettura ed una motocicletta. Il centauro è caduto a terra, ed è rimasto ferito. Si tratta di un 25enne, che è stato soccorso dall’equipaggio di una ambulanza della Misericordia Arese ed è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese, ha riportato lesioni e contusioni ma al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita. Sul luogo del sinistro anche una pattuglia della polizia locale solarese, per i rilievi dell’incidente al fine di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e per risalire alle eventuali responsabilità.

Alle 16.25 sull’autostrada A9, nei pressi del bivio per la A8, in direzione Como il tamponamento fra due autovetture. Una delle persone a bordo, un uomo di 39 anni, ha avuto bisogno di cure mediche ed è stato trasportato all’ospedale di Saronno con una autolettiga del Sos Rho. Sul posto anche una pattuglia della polizia stradale.

(foto archivio: precedente incidente sull’autostrada A9)

02032021