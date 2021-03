SARONNO – L’annuncio arriva con tanto di foto dal vicepresidente Mario Busnelli che fa il punto sull’ultima donazione dalla Saronno Point.

“Consegnati a Busto Arsizio ed a Saronno nei reparti oncologici i tavoli di supporto ai personal computer. Sempre vicini alle esigenze dei reparti oncologici. Per noi i pazienti oncologici devono avere il massimo. E su questo fronte dobbiamo dire che a breve si terrà l’ inaugurazione del nuovo reparto day hospital oncologico dell’ospedale si Saronno. Un successo di tutti gli amici ed i simpatizzanti della Saronno Point”.

Nel dettaglio si parla di 6 tavolini mobili (tre per il day hospital Oncologico di Saronno e tre per Busto Arsizio) per l’allestimento di tre postazioni pc. I tre tavolini per Busto sono stati donati con spirito di ringraziamento e partecipazione nel momento più difficile di questa pandemia quando “i nostri malati oncologici erano stati trasferiti per le terapie a Busto Arsizio. Gli operatori sanitari ci hanno accolto con grande partecipazione e seguiti nel migliore dei modi”.

