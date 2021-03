SARONNO – “Apprendo dalla stampa il comunicato della Lega Salvini (a Saronno chiamata con Amarcord Lega Lombarda) dove ricorda alla cittadinanza che a Saronno avvengono episodi di delinquenza con rapine anche armati di coltello e degrado vario”.

Inizia così la nota di Luciano Silighini Garagnani sul tema della sicurezza.

La Lega col signor Castelli, lamenta che il sindaco non commenti questi episodi augurandosi un proclama di Airoldi in stile “ora cambierò la musica in città”.

Ahimè i proclami purtroppo li faceva la Lega non solo in campagna elettorale al grido “Saronno cambia musica” ma anche,a mio avviso in maniera molto ilare, durante il loro mandato elencando fantomatiche “pulizie” della zona stazione, dove gli spaccciatori hanno spostato l’attività nel retro al riparo dai lampioni,sicurezza in centro, dove la zona di piazza De Gasperi al contrario si era trasformata in una casba di spacciatori e scippatori, ordine generale,quando addirittura un folle col machete vagava per piazza Libertà.

Il fatto che nella realtà il governo Lega 2015-2020 abbia solo portato distanza tra i cittadini e la giunta,distanza tra la realtà percepita dai saronnnesi e quella percepita dalla Lega è evidente alla maggioranza dei cittadini che li hanno caldamente mandati a casa,costringendoli a trovarsi un lavoro alternativo all’amministrazione della città.

Ciò non significa che visto lo sfacelo Lega la nuova giunta debba sottovalutare la situazione, anzi deve tenere alta la guardia ma purtroppo non è un fenomeno solo cittadino e già che il sindaco non si eriga a Genio della Lampada risolutore è cosa buona.

Comprendo che la Lega ignori la politica del fare ma certe volte è meglio tacere invece che scatenare risate in chi sa bene come avete governato i cinque anni passati. Airoldi sta amministrando bene e so che vi rode molto… che ci volete fare?”