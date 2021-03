LIMBIATE – Dieci postazioni mediche per le vaccinazioni contro il Covid-19 saranno allestite nel palazzetto del centro sportivo comunale di Limbiate.

Nell’ambito della ricognizione del territorio effettuata dal Direttore Generale di ATS Brianza Silvano Casazza insieme al sindaco di Limbiate Antonio Romeo insieme ai tecnici di Ats Brianza, è stata individuata come idonea alle vaccinazioni di massa la nuova palestra collocata all’interno del centro sportivo di via Tolstoj, trasformata in palazzetto dello sport un paio d’anni fa.

All’interno del palazzetto, saranno appunto allestite dieci postazioni mediche e il parcheggio ampio ora utilizzato per i tamponi drive consentirà una viabilità fluida.

Le società sportive saranno temporaneamente ricollocate: l’A.S. Zeroquattro di pallavolo traslocherà momentaneamente nella palestra di via Puccini.

Limbiate diventerà il punto di riferimento anche per i comuni limitrofi.

