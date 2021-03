SARONNO – “Vaccinazioni agli anziani in città, negli ultimi giorni la situazione è molto migliorata, ne sono stati fatti di più”: a parlare è il sindaco di Saronno, Augusto Airoldi. E’ stata infatti superata la “boa” dei 1.000 over 80 che hanno ricevuto la prima somministrazione del vaccino Pfizer, “se il ritmo rimane questo, siamo messi abbastanza bene. Considerando che a Saronno ci sono 3.500 persone di questa fascia da vaccinare, nel giro di un paio di settimane si dovrebbe concludere questa prima fase” rimarca il primo cittadino.

(foto: il sindaco Augusto Airoldi con i volontari della Protezione civile in centro città)

