SARONNO – “Scrivo per segnalare il grave stato di degrado dell’area sosta camper di via Grieg, che da mesi non riceve la dovuta manutenzione e pulizia”.

Inizia così la nota inviata da un saronnese che si trova spesso a passare da via Grieg per fare il punto sulla situazione di degrado che vive lo spazio.

“Premetto di aver già segnalato più volte il problema all’amministrazione comunale e che sono consapevole che in questo periodo, caratterizzato dalla grave pandemia, ci sono altre priorità. Stiamo parlando, però, di un’area già esistente che fino a pochi mesi fa era sempre pulita e ed efficiente, basterebbe poco per ripristinarla. Dalle verifiche effettuate chiamando il numero della manutenzione presente sulla colonnina, sembrerebbe che, fino a qualche tempo fa, l’area venisse manutenuta da un volontario, un privato cittadino che per motivi personali non può più occuparsene”.

La situazione attuale è particolarmente critica e il saronnese la descrive con cura e qualche suggerimento: “Da qualche mese l’area è in stato di completo abbandono, l’acqua per il carico e la pulizia delle cassette wc (prima a pagamento con un piccolo contributo) è chiusa e le ceste della spazzatura vengono svuotate molto raramente, sicuramente non tutte le settimane (a testimonianza ho foto scattate a distanza di una settimana). Degrado chiama degrado, e tutto questo viene aggravato dall’inciviltà delle persone, che iniziano a utilizzare l’area come discarica invece che recarsi all’isola ecologica di via Milano. Invito inoltre i camperisti stessi a portare la propria spazzatura a casa fino a quando la situazione non sarà risolta.

Oltre ad offrire un utilissimo servizio di camper service ai camperisti di Saronno e dintorni, in tempi pre-covid, l’area era spesso utilizzata da camperisti stranieri in viaggio. Un’area in tale stato non è un bel biglietto da visita per Saronno, che potrebbe avere anche delle opportunità dal punto di vista turistico e un piccolo ritorno anche per i commercianti della città. Penso che, a causa dello sporco presente nell’area, i turisti, ammesso che decidano di fermarsi a dormire (io non lo farei), non siano invogliati a visitare Saronno. Ci stiamo perdendo un’opportunità, che invece andrebbe colta, magari posizionando anche un cartello con indicazioni sulle attrazioni della città e sul fatto che il nostro centro cittadino è raggiungibile comodamente con solo una fermata di treno dalla vicina stazione Sud. Inoltre, penso che la maggior parte dei camperisti sarebbe disposta a pagare un contributo per il carico / scarico delle acque, se si dovesse trattare di un problema legato ai costi di gestione”.

foto scattate dal saronnese il 21 e il 28 febbraio 2021