Pulizie strade raffica di controlli sul rispetto dei divieti: un centinaio di multe

SARONNO – Un centinaio di multe in una settimana: è il bilancio degli ultimi controlli per il rispetto dei divieti di sosta temporanei in vigore in città durante la pulizia delle strade.

Nell’ultima settimana il comando della polizia locale di piazza Repubblica ha realizzato una serie di controlli a campione prima del passaggio dei mezzi di Econord ed Amsa. Così i vigili hanno trovato sul ciglio della strada e sui marciapiedi decine e decine di auto di residenti ma anche di automobilisti arrivati a Saronno di buon mattino. Tutti i mezzi erano in sosta malgrado il divieto temporaneo posizionato dall’Amministrazione per consentire ai netturbini di pulire l’intera sede stradale.

Le multe, per divieto di sosta che sono state lasciate sotto tergicristalli, chiedono al proprietario il pagamento di 41 euro. Per chi si è recato subito al comando di piazza Repubblica per pagare la sanzione questa è scesa a 28,70 se il versamento è avvenuto entro 5 giorni dalla notifica.

E’ un controllo che viene svolto ciclicamento e che ha interessato diverse zone della città dalle vie residenziali del quartiere Prealpi e Matteotti alle arterie a ridosso del centro storico. “L’obiettivo – spiega il comandante Giuseppe Sala – non è mai quello di far cassa ma quello di ricordare agli automobilisti l’importanza di rispettare i divieti per permettere agli operai di pulire gli spazi comuni senza che le auto diventino rifugi per mozziconi, foglie e cartacce”.