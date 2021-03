SARONNO – “La scorsa settimana sono tornate finalmente ad allenarsi in campo anche le ragazze delle categorie U12, U15 e U18. Il cielo era nuvoloso, ma ma la luce la avevano dentro le nostre ragazze: le veterane si sono dedicate ad un lavoro di perfezionamento in difesa, mentre le più piccole hanno accolto a braccia aperte le nuove leve”. A fare il punto i dirigenti dell’Inox Team Saronno, la società locale del softball del presidente Massimo Rotondo. Proseguono dall’Inox Team: “La passione e l’impegno si sono visti in ogni esercizio svolto dalle nostre giovani nerazzurre! Un passo alla volta, ci stiamo incamminando sulla strada giusta per fare bene”.

Oltre ad un ampio settore giovanile, il club saronnese schiera una formazione maggiore nel campionato di serie A1, le giocatrici si stanno anche loro preparando alla ripresa dell’attività ufficiale, la stagione 2021 dovrebbe iniziare a primavera inoltrata.

(foto: una formazione giovanile dell’Inox Team Saronno)

