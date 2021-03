Station wagon contro scooter: un ferito a Tradate

TRADATE – Incidente stradale ieri a Tradate, ad entrare in collisione una autovettura ed uno scooter: il motociclista è fimito all’ospedale, si tratta di un sessantenne che è stato trasportato al nosocomio di Gallarate per essere medicato, le sue condizioni non destano comunque alcuna preoccupazione.

Il sinistro è avvenuto ieri all’incrocio tra via Monte San Michele e via Sciesa, sul posto eono accorse una ambulanza della Croce rossa ed anche l’automedica di Varese. Erano le 12.30: c’è stato l’impatto a bassa velocità fra una station wagon, guidata da una donna di 70 anni (che è rimasta completamente illesa) e lo scooter sul quale c’erano padre e figlia, lui di 60 e lei di 21 anni. Per il 60enne, che era alla guida, si è dunque reso necessario il trasporto in ospedale, per alcune lievi contusioni.

(foto archivio: intervento di ambulanza della Croce rossa ed automedica per un precedente incidente stradale avvenuto sempre nella zona del Varesotto)

03032021