TRADATE / SARONNO – Pronto il piano del Comune di Tradate per trovare una location alla campagna vaccinale di massa contro il coronavirus: l’Amministrazione civica del sindaco Giuseppe Bascialla ha pensato di allestire il punto vaccini nel posteggio di via Isonzo, area abbastanza grande per garantire lo spazio necessario ed evitare il rischio di assembramenti. Si pensa alla collocazione di una tensostruttura:; tale spazio sarà poi d’uso comune anche per i paesi del circondario, che hanno deciso di sostenere l’iniziativa, ovvero Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Vedano, Gornate, Castiglione e Lonate Ceppino. La proposta è stata ora sottoposta ad Ats Insubria per le valutazioni del caso.

Anche Saronno è al lavoro per trovare le giuste location da sottoporre ad Ats Insubria.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitari.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(foto: il punto tamponi di Satronno al Palaexbo)

03032021