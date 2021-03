Vaccinazioni over 80 a Tradate e Varese, il punto anche su Viggiù

TRADATE – Lunedì le prime vaccinazioni di over 80 nelle sedi vaccinali di Angera, Tradate e Luino, in aggiunta all’attività in corso da una decina di giorni nella sede nell’area delle aule formazione dell’Ospedale di Circolo di Varese (foto).

Complessivamente nel primo giorno sono stati 198 i nonni ad aver ricevuto il farmaco anticovid, ieri ne sono stati programmati altri 220 circa, numeri che sono correlati alla fornitura di vaccini consegnati alla Asst. A lunedì gli over 80 vaccinati nelle sedi dell’Asst Sette laghi erano 1749. Contemporaneamente, l’Asst Sette Laghi ha concluso il proprio impegno nella Zona rossa di Viggiù dove anche lunedì ha somministrato il vaccino a circa 600 persone, arrivando in tre giorni a oltre 1600 vaccinati.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitari.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

