Verde pubblico: alberi potati, un roseto e il Giardino dei Ciliegi

LIMBIATE – Complice il bel tempo, stanno procedendo celermente i lavori di potatura degli alberi sul territorio di Limbiate.

L’amministrazione comunale ha investito 150.000 euro nell’appalto relativo alla manutenzione di circa 500 piante in città che necessitano di essere tagliate o sfoltite in vista della primavera. Tra novembre e dicembre era stata eseguita la prima fase dell’intervento, ripreso a fine febbraio, con i lavori nei parchi cittadini.

Nel frattempo, proseguono i lavori che porteranno alla creazione di un roseto lungo la pista ciclopedonale di via Monte Bianco e quelli relativi alla piantumazione dei ciliegi in via Leonardo Da Vinci, dove verrà inaugurato un Giardino dei Ciliegi.