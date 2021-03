Coronavirus, a Origgio oltre venti casi attivi

ORIGGIO – Sono 22 i casi attivi al coronavirus ad Origgio, 19 le persone attualmente in sorveglianza per essere venute a contatto con persone che poi si sono rivelate positivi; il numero totale dei guariti dall’inizio della pandemia è di 567 cittadini. Questo l’ultimo aggiornamento fornito dall’Amministrazione comunale riguardo all’emergenza coronavirus in paese.

Oggi in Lombardia a fronte di 53.563 tamponi effettuati, sono 5.174 i nuovi positivi (9.6 per cento sul numero totale dei tamponi che sono stati effettuati; ieri era del 8.2 per cento). I guariti e dimessi sono 2.057.I decessi oggi sono stati +59 (ieri erano stati +60).

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitari.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(foto archivio: il Municipio di Origgio)

