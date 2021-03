MILANO – L’ordinanza emanata oggi da Regione Lombardia prevede la chiusura di tutte le scuole in presenza da domani, venerdì 5 marzo, ad eccezione degli asili nido, micro nidi e sezioni Primavere. Lo precisa una nota della direzione generale dell’assessorato all’Istruzione di Regione Lombardia. “Regione Lombardia – prosegue la nota – informa che il Ministero dell’Istruzione ha già dato indicazioni ai Dirigenti Scolastici affinché sia garantita la frequenza in presenza per gli studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione”.

Sono intanto oltre 117.000 le prenotazioni del personale scolastico statale per accedere alla campagna vaccinale della Regione Lombardia in esito al monitoraggio svolto da Aria Spa che gestisce la piattaforma regionale. Il dato è stato reso noto in un tweet dall‘assessore regionale all’Istruzione Fabrizio Sala (a sinistra nella foto). “Ottimo risultato” commenta l’assessore Sala. La campagna vaccinale per il personale scolastico statale partirà lunedì 8 marzo.

04032021