BUSTO ARSIZIO / VARESE / SARONNO – Ancora incrementi intensi nei maggiori centri del Varesotto: esclusa Saronno (che ha segnalato 5 nuovi contagi nella giornata di ieri), Varese, Gallarate e Busto Arsizio rimangono a doppia cifra. Busto Arsizio vede +34 nuovi casi positivi, quasi la metà rispetto all’altro ieri quando la città aveva visto 66 nuovi casi in una sola giornata.

A doppia cifra anche i più grandi centri delle Groane: Limbiate e Cesano Maderno vedono rispettivamente +12 e +21 nuovi casi positivi.

Ecco i casi rilevati da inizio pandemia (tra parentesi i dati dell’altro ieri per un confronto):

Saronno: 3.042 (3.037)

Caronno Pertusella: 1.343 (1.331)

Gerenzano: 855 (847)

Tradate: 1.446 (1.440)

Varese: 5.416 (5.403)

Busto Arsizio 6.033 (5.999)

Gallarate 3.738 (3.722)

Malnate 1.417 (1.410)

Nel Comasco:

Turate 691 (687)

Mozzate 728 (727)

Lomazzo 787 (782)

In Brianza:

Limbiate 2.9.07 (2.895)

Cesano Maderno 2.816(2.795)

Cogliate 662 (659)

Ceriano Laghetto (467)

Lazzate 580 (578)

Misinto 405

Monza 8.436 (8.391)

Desio 3.039 (3.024)

Seregno 3.040 (3.027)

Lissone 3.179 (3.160)

Brugherio 2.501 (2.485)

Giussano 1.895 (1.888)

Boom di nuovi contagi in provincia di Brescia, +1.325; alto il Milanese con +1.206 ma quasi mille casi si registrano anche fra Varesotto (+296), Comasco (+295) e Brianza (+356). In Lombardia il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva per il covid ha intanto superato quota cinquecento, in tutto sono 506.

In Lombardia a fronte di 55.611 tamponi effettuati, sono 4.590 i nuovi positivi (8.2 per cento del totale dei tamponi che sono stati registrati nella giornata di ieri). I guariti e dimessi sono 2.884. I decessi sono stati +60.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitari.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

04032021