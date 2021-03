Dalle commissioni la ripartenza di Sac con l’appello ad Airoldi: “Servono aggiornamenti su ospedale e vaccini”

SARONNO – “Il centro destra a Saronno continua ad essere unito nonostante l’ultima sconfitta elettorale. La riprova di ciò si è vista nell’ultimo consiglio comunale quando, nel formare le varie commissioni, Forza Italia ha fatto in modo che sei componenti di Saronno al Centro (Sac) entrassero a far parte delle varie commissioni”.

Inizia così la nota di Saronno al centro che fa il punto della situazione. I componenti sono: Dario Lonardoni nella commissione opere pubbliche – Paolo Strano nella commissione commercio e sicurezza – Diego Riva in quella dei servizi sociali – Giuseppe Sgrò nella commissione sport – Jessica Rita Picolillo nella commissione ambiente e Roberta Bottero in quella delle pari opportunità.

La decisione di Forza Italia, di coinvolgere anche i componenti di Sac è stata molto apprezzata dal direttivo di Sac e per questo va il nostro ringraziamento e nel contempo ha dato la possibilità anche alla nostra componente politica di poter partecipare alle discussioni e alle decisioni che di volta in volta le commissioni sono chiamate a prendere.

L’occasione è propizia per chiedere al sindaco Airoldi, dal momento che era uno degli impegni prioritari della sua campagna elettorale, di informare la cittadinanza, con una comunicazione precisa e puntuale almeno settimanalmente, sulla situazione dei ricoverati saronnesi nell’ospedale cittadino, sulla terapia intensiva e sul numero dei positivi dopo il tampone. Senza polemica chiediamo di essere informati sull’inizio delle vaccinazioni e sulla modalità che sarà applicata sulla base delle varie età. Resta poi la richiesta di conoscere quando saranno vaccinati insegnanti e docenti per tutelare il diritto alla scuola in presenza, dei nostri figli.