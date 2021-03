GERENZANO – Il Comune di Gerenzano ha aderito all’iniziativa nazionale organizzata per la giornata mondiale dell’endometriosi, 27 marzo. In occasione del mese della consapevolezza dell’endometriosi, che ricorre a marzo, il Team Italy della “Worldwide endomarch” lancia la call to action “Facciamo luce sull’endometriosi”. L’obiettivo è informare e favorire la prevenzione rispetto a questa malattia cronica ed invadente che colpisce una donna su dieci.

E proprio per sensibilizzare è stata predisposta una particolare illuminazione con tonalità di giallo, il colore di questa manifestazione, nell’atrio del palazzo municipale di via Duca degli Abruzzi. “Si stima – spiegano i promotori di questo evento nazionale – che una donna su dieci ne soffra: 3 milioni di donne in Italia, più di 175 milioni nel mondo. L’intento della giornata del 27 marzo è di informare e favorire la prevenzione rispetto a questa malattia cronica ed invalidante”.

(foto: il Municipio di Gerenzano si illumina di giallo per la Giornata mondiale dell’endometriosi alla quale ha aderito l’Amministrazione gerenzanese)

