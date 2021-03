L’Universal Solaro si ferma per salutare Tiziano Gioacchin

SOLARO – Un grande amico nonché un dirigente da tantissimi anni impegnato nella società sportiva calcistica del paese. Tiziano Gioacchin è scomparso all’età di 54 anni a causa di un infarto. L’uomo lascia la sua famiglia e la grande famiglia dell’Universal Solaro che ha voluto ricordarlo interrompendo ogni attività per due giorni. Nel pomeriggio di giovedì i funerali in chiesa parrocchiale. «Di Tiziano ricordiamo soprattutto lo spirito e la bontà – dicono dal gruppo sportivo con sede in corso Berlinguer. È entrato in società quando il figlio, classe 2004, ha cominciato con la scuola calcio ed è sempre rimasto con noi trovando il modo di rendersi utile e di darci una mano in tantissime occasioni. È davvero una grave perdita, per la quale ci uniamo al cordoglio della famiglia». Una grave perdita che ha spinto una società sportiva con oltre 300 tesserati a fermare tutto, allenamenti e attività di ogni genere, in segno di rispetto e commemorazione.

04032021